Генеральный директор "Техприбора" рассказал о новой медицинской разработке для младенцев

Специалисты компании произвели и сейчас испытывают детский неонатальный аппарат для дыхания новорожденных детей.

С 31 октября по 1 ноября в Северной столице проходит Северо-Западный промышленный форум. Событие приурочено к десятилетию представительства Государственной корпорации "Ростех" в Петербурге. Мероприятие организовано совместно с Санкт-Петербургским региональным отделением Союза машиностроителей России и проходит на площадке Политехнического университета.

Одним из спикеров форума стал генеральный директор "Техприбора" Камо Абрамян. В частности, он рассказал о новом медицинском аппарате, который разработали специалисты компании.

На этой выставке мы представляем одну из наших разработок медицинской тематики. Мы произвели и сейчас успешно испытываем детский неонатальный аппарат для дыхания новорожденных детей. Он очень выгодно отличается по стоимости. Сейчас он проходит клинические испытания в Первом медицинском институте имени академика И. П. Павлова. Я надеюсь, что они будут успешными. Камо Абрамян

Добавим, что аппарат поддержки дыхания новорожденных используют при проведении процедур кислородной неинвазивной терапии. Благодаря этому устройству активизируются дыхательные функции у недоношенных и ослабленных малышей, оно препятствует деградации легочных мешочков и развитию хронических патологий.

Видео: Piter.TV