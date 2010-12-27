Гатчинский суд приговорил торговца наркотиками к 18 годам лишения свободы

Гатчинский суд вынес вердикт по отношению к местному жителю, осуществлявшему торговлю наркотическими веществами. По решению суда, торговца приговорили к восемнадцати годам лишения свободы в колонии строгого режима. Известно, что ранее мужчина судимостей не имел.

Он продал наркотик трем наркозависимым жителям Гатчины. Также он покушался на сбыт наркотических средств в крупном размере и психотропных веществ в крупном размере, которые хранил в подвале своего дома на улице Урицкого. Он не смог совершить злодеяние, так как пакеты с наркотическими веществами были изъяты полицейскими.