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Гатчинский суд приговорил торговца наркотиками к 18 годам лишения свободы
Сегодня, 12:56
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KaterinaKono13

Гатчинский суд приговорил торговца наркотиками к 18 годам лишения свободы

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После слушания адвокат подсудимого подал апелляцию. 

Гатчинский суд вынес вердикт по отношению к местному жителю, осуществлявшему торговлю наркотическими веществами. По решению суда, торговца приговорили к восемнадцати годам лишения свободы в колонии строгого режима. Известно, что ранее мужчина судимостей не имел.

Он продал наркотик трем наркозависимым жителям Гатчины. Также он покушался на сбыт наркотических средств в крупном размере и психотропных веществ в крупном размере, которые хранил в подвале своего дома на улице Урицкого. Он не смог совершить злодеяние, так как пакеты с наркотическими веществами были изъяты полицейскими.

После слушания адвокат подсудимого подал апелляцию. 

Теги: наркотики, торговля наркотиками
Категории: Новости Ленинградской области,

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