Гастроли "Имперского Русского балета" в Санкт-Петербурге

Знаменитый коллектив Гедиминаса Таранды впервые за многие годы приезжает в Северную столицу в рамках мирового турне.

В честь своего 25-летия "Имперский Русский балет" устраивает гастроли, география которых простирается от Бразилии до Австралии. Петербуржцы увидят выступления звёздного коллектива уже совсем скоро.В течение трех недель на сцене Дворца культуры имени Ленсовета будут представлены: "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Щелкунчик", "Дон Кихот"", "Шехеразада", "Кармен-сюита" и "Болеро".

Место: Дворец культуры имени Ленсовета (Каменноостровский просп., д. 42)

Цена: от 500 рублей

Возрастное ограничение: 6+

Фото: imperialballet