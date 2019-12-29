ГПП можно будет трансформировать в стаж для получения страховой пенсии

Разработчики гарантированного пенсионного плана (ГПП) рассказали о новых способах выхода на пенсию. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на советника первого зампреда Центробанка Степана Кузнецова.

Сейчас россиянам в год выхода на пенсию нужно иметь не меньше 30 баллов коэффициентов. При этом у них должно быть 15 лет трудового стажа. И если по одному пункту у гражданина нехватка, то стаж или годы можно докупить, обратившись в Пенсионный фонд.

Степан Кузнецов предлагает использовать для этого те средства, что накоплены в ГПП.

- Это решить проблему с выплатой страховой пенсии самозанятым и предпенсионерам, а также трудовым мигрантам, - считает он.

Такая мера, по мнению Кузнецова, привлечёт больше россиян в ГПП.