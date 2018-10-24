ГАТИ: при прокладке теплосети на улице Косинова выявлены нарушения

Подрядчика обязали устранить нарушения и только после этого продолжить работу.

Представители ГАТИ выявили нарушения при прокладке теплосети в Кировском районе Петербурга. Видеодоказательства инцидента надзорное ведомство выложило в социальных сетях. Запись с камеры наблюдения зафиксировала грубейшие нарушения при проведении работ. В результате ГАТИ временно приостановило действия подрядчиков. В ближайшее время все нарушения должны быть устранены.

Работы велись МТЭР Санкт-Петербург по улице Косинова. Заказчиком выступила компания "Теплосеть". Санкции коснулись подрядчика из-за того, что после начала ремонта сотрудники не выполнили требования к безопасному проходу пешеходов у Городской больницы под номером 14.

Фото и видео: Вконтакте/ГАТИ