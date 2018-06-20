В ГАТИ согласовали подключение квартала "Лахта Центр" к Приморскому шоссе

Строительство дороги продолжится до середины июня следующего года.

В ГАТИ одобрили подключение квартала "Лахта Центр" к Приморскому шоссе. Теперь транспортная инфраструктура будет доступна для делового квартала. На данный момент ордер о реконструкции дороги уже выписан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты отмечают, что разрешение будет действовать до 15 июня 2020 года включительно. Отметим, что в открытое пространство "Лахта Центра" кроме офисов будут занимать амфитеатр, концертный зал-трансформер, научно-образовательный центр, планетарий, панорамные рестораны и другие пространства.

В общей сложности ГАТИ выдала 170 ордеров на проведение строительных работ и мероприятий по благоустройству города.

Фото: Piter.tv