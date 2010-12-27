ГАТИ: на Ораниенбаумском шоссе ограничат движение

Ремонтные службы заменят дорожное покрытие трассы.

ГАТИ объявила о круглосуточном перекрытии Ораниенбаумского шоссе. В течение двух дней водители не смогут проезжать по участку дороги между Дивеевской и Елизаветинской улицами. Такие меры связаны с ремонтными работами. Дорожные сотрудники с 3 по 3 августа будут заниматься восстановлением асфальтобетонного покрытия. Информация об этом подтверждена в пресс-службе Администрации Петродворцового района.

После 5го числа и до 15 августа трасса будет недоступна для частного и общественного транспорта частично, в промежуток времени от 22 часов вечера до 7 часов утра.

Фото: Piter.tv