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ГАТИ: на Ораниенбаумском шоссе ограничат движение
Сегодня, 7:53
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ГАТИ: на Ораниенбаумском шоссе ограничат движение

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Ремонтные службы заменят дорожное покрытие трассы.

ГАТИ объявила о круглосуточном перекрытии Ораниенбаумского шоссе. В течение двух дней водители не смогут проезжать по участку дороги между Дивеевской и Елизаветинской улицами. Такие меры связаны с ремонтными работами. Дорожные сотрудники с 3 по 3 августа будут заниматься восстановлением асфальтобетонного покрытия. Информация об этом подтверждена в пресс-службе Администрации Петродворцового района.

После 5го числа и до 15 августа трасса будет недоступна для частного и общественного транспорта частично, в промежуток времени от 22 часов вечера до 7 часов утра.

Фото: Piter.tv

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Категории: Новости СПб Лента новостей Картина дня

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    Сегодня 7:55

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