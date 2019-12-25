ГАТИ и Фонд капремонта будут работать цифровой формат

Соглашение предполагает внедрение цифровых технологий в планирование, координацию и выполнение ремонтных работ, а также усиление контроля за соблюдением сроков и восстановлением благоустройства.

Начальник Государственной административно-технической инспекции Алексей Геращенко и Леонид Вишневский, временно исполняющий обязанности генерального директора Фонда капитального ремонта Петербурга, подписали соглашение, направленное на улучшение процесса капитального ремонта многоквартирных домов. Об этом проинформировала пресс-служба Администрации Петербурга.

Соглашение предполагает внедрение цифровых технологий в планирование, координацию и выполнение ремонтных работ, а также усиление контроля за соблюдением сроков и восстановлением благоустройства.

В 2024 году, по инициативе губернатора Александра Беглова, правительство Санкт-Петербурга увеличило срок планирования работ на территории города с трёх до пяти лет.

В рамках программы "Эффективный регион" ГАТИ усовершенствовала ведение общегородского координационного графика, создав "Единую общегородскую координационную платформу".

Эта платформа обеспечивает участников актуальной информацией о проводимых работах в режиме реального времени, что улучшает точность планирования городской деятельности. ГАТИ создаёт график работ на пять лет вперёд. Данный проект помог ГАТИ войти в список 50 лучших бережливых организаций федерального уровня и сэкономить более 60 миллионов рублей.

На данный момент в базу "Единой общегородской координационной платформы" внесено рекордное количество работ — более 5500, запланированных до 2029 года. Сюда входят более 1700 работ по благоустройству, 1500 работ на инженерных сетях, более 500 дорожных ремонтов и другие проекты.

В базу платформы, согласованную вице-губернатором Санкт-Петербурга Евгением Разумишкиным, до 2029 года включены более 1000 объектов Фонда капитального ремонта, из которых 520 планируется реализовать в 2025 году. Это включает капитальный ремонт 16 крыш и 13 фасадов жилых домов на Невском проспекте.

Фото: Piter.TV