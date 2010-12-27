ГАТИ: до октября в Петербурге перекроют движение по нескольким улицам

Запрет на проезд связан с проведением ремонта и укладкой коммунальных конструкций.

С 20 и 21 августа в Петербурга закрыфтаются несколько дорог. На участках будут проводиться ремонтных работы. Об этом сообщает пресс-служба ГАТИ. Автомобилистом просят заранее выбирать объездные маршруты следования.

До 9 сентября транспортные средства не смогут проехать по улице бабушкина от Ткачей до Ольги Берггольц. Там сотрудники дорожной службы будут прокладывать конструкции газопровода.

В это же время на Гранитной улице от Заневского до Уткина переулка начнется замена асфальтобетонного покрытия трассы. До 7 сентября проезжая часть будет недоступна для машин.

По 2 сентября ограничения коснутся Уральской улицы около третьего дома под литерой А. Сотрудники займутся укладкой инженерных сетей. По 15 число закроют Резную улицу.

Отметим, что размещение строительных лесов на фасаде здания по Кирочной улице ограничат движение на участке от Чернышевского до Маяковского. Согласно утвержденному графику, завершение работ ждет петербуржцев только к середине октября.

По 9 октября запретят проезд по Третьей Советской, начиная от Суворовского и заканчивая Греческим проспектом. Меры связаны с заменой водопровода.

Фото: Piter.tv