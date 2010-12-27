Иностранные футболисты привезли в "Пулково" 27 тонн багажа на Чемпионат мира

Самый большой багаж взяла с собой сборная Англии.

Футболисты из разных стран на Чемпионат мира привезли в Петербург 27 тонн багажа. Такую статистику представители представители Пулковской таможни. Ведомство отчиталась об итогах проведенной работы за время спортивного праздника.

Напомним, что в разное время перед матчами в городе останавливались сборные Хорватии, Коста-Рики, Южной Кореи, Саудовской Аравии и Англии. Игроки проходили таможенный контроль в VIP-зале аэропорта.

По данным специалистов, средняя продолжительность проверки каждого футболиста составляла от 8 до 27 минут. На оформление багажа у сотрудников ушло 11 минут. В большинстве случаев прибывшие иностранцы везли с собой спортивный инвентарь, питание, одежду, а также медикаменты.

Особое внимание таможенников привлекли представители сборной Англии. С собой у команды было 15 тонн груза.

Фото: Pixabay.com

