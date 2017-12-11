Вечером 11 декабря проходит футбольных матч "Тосно" - "Локомотив". Команда Ленобласти после первого тайма проигрывает москвичам со счетом 0:1.
Автором гола - Джефферсон Фарфан (19 минута).
Начался второй тайм матча.
Сегодня, 20:35
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Футболисты из Ленобласти проигрывают после первого тайма с "Локомотивом"
Вечером 11 декабря проходит футбольный матч "Тосно"-"Локомотив". Команда из Ленобласти проигрывает москвичам со счетом 0:1.
Вечером 11 декабря проходит футбольных матч "Тосно" - "Локомотив". Команда Ленобласти после первого тайма проигрывает москвичам со счетом 0:1.