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Футболисты из Ленобласти проигрывают после первого тайма с "Локомотивом"

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Вечером 11 декабря проходит футбольный матч "Тосно"-"Локомотив". Команда из Ленобласти проигрывает москвичам со счетом 0:1.

Вечером 11 декабря проходит футбольных матч "Тосно" - "Локомотив". Команда Ленобласти после первого тайма проигрывает москвичам со счетом 0:1.

Автором гола - Джефферсон Фарфан (19 минута).

Начался второй тайм матча.  

Теги: новости петербурга , новости спб , новости спорта
Категории: Новости СПб

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