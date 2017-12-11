Футболисты из Ленобласти проигрывают после первого тайма с "Локомотивом"

Вечером 11 декабря проходит футбольный матч "Тосно"-"Локомотив". Команда из Ленобласти проигрывает москвичам со счетом 0:1.

Вечером 11 декабря проходит футбольных матч "Тосно" - "Локомотив". Команда Ленобласти после первого тайма проигрывает москвичам со счетом 0:1.



Автором гола - Джефферсон Фарфан (19 минута).



Начался второй тайм матча.