Футбольные фанаты в Москве убили пассажира поезда "Петербург-Нижний Новгород"

Еще двое драчунов направлены в больницу.

На Курском вокзале в Москве погиб пассажир поезда "Санкт-Петербург-Нижний Новгород". Мужчина был убит в ходе массовой драки с футбольными фанатами. По предварительным сведениям, это были болельщики, которые направлялись на Суперкубок. Инцидент произошел в ночь на 27 июля. Об этом рассказывает "Вечерняя Москва", ссылаясь на источник в столичном межрегионально СУТ СКР.

Около двух часов ночи во время остановки состава, следовавшего по маршруту номер 59, две группы молодых людей затеяли драку. На платформе насмерть оказался забит 30-летний пассажир. Медики не смогли помочь пострадавшему: он скончался на месте от полученных травм. Еще двоих травмированных забрала бригада скорой помощи.

Представители полиции отметили, что конфликт возник на бытовой почве. Оппоненты находились в состоянии алкогольного опьянения. По данному преступлению заведено уголовное дело.

Фото: Piter.tv