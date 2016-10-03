Функциональная диагностика в Петербурге: профилактика заболеваний сердца

Канал Piter.TV и специалисты городской больницы №40 в Сестрорецке разбираются в тонкостях современной функциональной диагностики в медицине.

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) представляют наиболее острую проблему современной медицины. Объективно оценить функциональные возможности всех органов и систем человеческого организма помогает один из разделов медицинской науки, объединяющий в себе ряд диагностических процедур – функциональная диагностика.

Ольга Мамаева, заведующая отделением функциональной диагностики Городской больницы №40 Курортного района Санкт-Петербурга признается, что число пациентов с сердечно-сосудистой патологией растет от года к году. Это статистика не только России, это мировая статистика: сердечно-сосудистая патология увеличивает смертность в разы и является номером один по смертности.

"Зачастую это внезапная смерть частота её высока во всем мире. Наша задача заключается в том, чтобы максимально способствовать выявлению тех причин, которые могут привести к внезапной смерти и к сердечно-сосудистым катастрофам. Что это такое, по данным всей литературы мировой, инсульты и инфаркты и смертность от этих состояний она очень высока. Как в мире, так и у нас в России. Эта статистика опережает такие состояния как онкология и травма. И конечно, мы имеем все возможности выявлять эти изменения, выявлять проблемы в работе сердца, выявлять проблемы в сосудах", - говорит женщина-эксперт.

На сегодняшний день до России дошла одна очень интересная методика, которую активно развивает и городская больница № 40. Это ультразвуковое сканирование коронарных артерий, которая применяется в дополнение к обычной кардиографии. Сверхсовременное оборудование позволяет рассмотреть коронарные артерии, которые имеют очень небольшой диаметр на подвижном сердце и оценить кровоток в них. Это очень важно, особенно у пациентов, у которых есть подозрения на ишемическую болезнь сердца, у пациентов, которые были стентированы и им невозможно по каким-то причинам повторно проводить коронарографию. Кроме того, у пациентов, у которых имеется атипичная клиника, и которые не могут детально описать свои жалобы и проблемы.

Еще один "бич 21 века" – это атеросклероз. И, к сожалению, эта патология она возникает в молодом возрасте. Врачи видят больных в 27, 30 лет, у которых уже имеются изменения в сосудах, в сердце. Речь идет о реальных проблемах в крупных периферических сосудах уже в молодом возрасте.

"Отчасти это генетический момент. Отчасти это образ жизни. Но, конечно, все это выявляем и понимаем, что это актуально и надо это выявлять и надо своевременно с этим бороться, чтобы предотвратить развитие инфарктов и инсультов. И наш стационар работает на город по лечению этих опасных сосудистых заболеваний, по лечению инсульта и по лучению инфаркта. Круглосуточно в режиме 7 дней", - говорит Ольга Мамаева, заведующая отделением функциональной диагностики Городской больницы №40 Курортного района Санкт-Петербурга.

Современная медицина все больше наполнена техникой. Современная компьютерная техника и новейшие аппараты функциональной диагностики позволяют выполнить исследования на самом высоком диагностическом уровне: произвести автоматическую обработку информации, определить широкий ряд показателей и сформировать графическое изображение получаемых параметров.

Любое обследование сердца начинается со снятия электрокардиограммы. Это рутинное исследование незаменимо на диспансеризации или в преддверии хирургической операции. В этой процедуре врачи узнают многое о сердце, о его ритме, о наличии выраженной органической патологии. И в то же время о другом важном показателе, о котором не догадываются многие пациенты: о наличии электро-физиологической нормы.

"Современная аппаратура и ЭКГ-аппарат современный – это все некая машина-компьютер, которая помогает и облегчает жизнь всем нам. За короткие сроки она обрабатывает эту информацию, будь то любое исследование. И мы имеем возможность работать с некими количественными показателями. Не просто от руки или на глаз что-то сами высчитывать. Действительно, это готовится нам база для нашей дальнейшей работы и анализа, но работу врача и медсестры никто не отменял. Есть некие артефакты в любой методике, есть некие критерии, которые врач может интерпретировать несколько по-другому в отличие от компьютера. Конечно, в сочетании с такой огромной помощью базы технической ты будешь максимально точен", - говорит Ольга Мамаева.

А вот Татьяна Толоконникова, врач функциональной диагностики Городской больницы №40 Курортного района Санкт-Петербурга, поделилась с нами подробностями о современной доплерографии.

"Доплерография основана на эффекте допплера. Это слепой допплер. Чем он хорош: исследование занимает мало времени, за короткое время можно посмотреть большое количество больных и мы смотрим сразу состояние стенок сосудов, наличие атеросклероза, стенозов, наличие бляшек, вертобрагенные влияния, что очень часто встречается у пациентов с остеохондрозом..Мы видим нарушения венозного оттока. Повышенное внутричерепное давление. Вот этот слепой допплер, он именно показан для амбулаторно-поликлинической службы, потому что при диспансеризации, когда нужно посмотреть много народу, он по энергии по времени менее затратен. Но, если мы видим значимые изменения, которые уже надо посмотреть более конкретно, мы направляем на более дорогостоящие исследования.

К более сложным исследованям относится известное любому сердечнику холтеровское или суточное мониторирование. Эта методика была изобретена в 60-х годах прошлого столетия, и претерпела за короткие сроки колоссальные изменения. Вопреки стереотипу, врачи могут предложить людям это исследование не только на одни сутки, а на 5 или даже на 7 дней.

"Человек с нашим прибором уходит домой, живет обычной жизнью, приходит, мы проводим анализ что же было за этот период. Также у нас есть мониторирование в сочетании с мониторированием артериального давления. И кардиореспираторное мониторирование, которое предлагаем людям, у которых ночью возникают эпизоды остановки дыхания, храп. Мы анализируем, наколько эти состояния влияют или нет на те проблемы, которые у него есть с сердцем. Эта методика является золотым стандартом диагностики в частности нарушений ритма сердца, когда на рутинной ЭКГ мы не видим ничего", - говорит Ольга Мамаева.



Ультразвуковой метод исследования структур и функций сердца известен с прошлого века и применяется уже очень давно и активно во всех направлениях медицины. Казалось бы, совершенствовать отработанную схему некуда, но технологии все равно идут вперед.

Аппарат "Вивит 95" – это флагман динейки ультразвуковых приборов. Новейший аппарат, оснащенный самыми современными методами, самыми современными техническими решениями на сегодняшний день. У аппарата есть прекрасная визуализация в 2-д режиме, в так называемом цветовом допплере. Кроме того, этот аппарат работает и на платформе 4-д. Это значит, что он дает возможность получения объемных изображений сердца и программы обсчета различных структур: митрального клапана, ортального клапана, правого желудочка или левого желудочка. На сегодняшний день врачи больницы в Сестрорецке обладают самым современным, самым высокотехнологичным оборудованием в ультразвуковом спектре аппаратуры.

"Эта модель, основное её достоинство – это возможность применения 4д эхокардиографии. Эта методика одна из современных, из самых быстро и стремительно развивающихся. В чем её преимущество? Раньше расчет основных параметров важных для нас, таких как масса миокарда или объемы камер, проводился с помощью расчетных методик, основывающихся на математических моделях. Это несколько трудоемкий процесс. Они были достаточно точные, но имели некоторые недостатки. Во-первых, все-таки это расчетная модель и она не учитывает анатомических особенностей каждого пациента. Второе, это зависимость от оператора. От опыта и подготовки врача. Для 4д эхокардиографии эти недостатки н важны, потому что мы получаем объемное изображение и имеем возможность непосредственно измерить все параметры, которые нам нужны у конкретного пациента с конкретной анатомией, с его со всеми особенностями, особенностями его строения, особенностями, которые произошли на фоне его заболевания. Кроме того, это не зависит от оператора", - говорит Наталья Павлова, врач высшей категории отделения функциональной диагностики.

На сегодняшний день специалисты отделения имеют возможность проводить пищеводную эхокардиографию с применением 3д эхо-кардиографии. Они получают объемное изображение сердца, что позволяет им более детально рассмотреть и изучить все структуры сердца в объеме.

Еще два прогрессивных исследования - тредмил-тест и велоэргометрия. Два этих обследования схожи тем, что разгоняют сердечный ритм до определенной частоты. Разница заключается в том, что при обследовании человека посредством тредмил-теста он идет по дорожке. А при велоэргометрии пациент использует тренажер велосипедного типа.

"Вначале появились просто нагрузочные тесты рутинные, которые выполнялись на тредмиле или бегущей дорожке. Потом появился велосипед. Самым последним появился горизонтальный велоргометр, где проба может выполняться в полугоризонтальном положении, что удобно для выполнения визуализирующих методов. А рутинные нагрузочные тесты применяется у молодых людей для каких-то методик профессионального отбора. А еще для людей, которые работают в профессиональных условиях, которым нужна повышенная физическая нагрузка. Это спортсмены, пилоты, водители", - говорит Олеся Гусева, врач функциональной диагностики Городской больницы №40 Курортного района Санкт-Петербурга.

Любой человек, который думает о своем здоровье, может прийти к враам больницы в Сестрорецке, и рассказать о своих проблемах с сердцем. А они - дадут ему полный отчет, как работает его сердце и насколько он здоров.

"Наши методы особо актуальны для людей, которые пытаются дать себе некие нагрузки. Будь-то нагрузки в спортзале, будь-то посещение гор. Будь-то люди, которые работают в экстремальных профессиях: летчики, мореплаватели, водолазы при их необходимости погружаться на глубину. Мы нашими методами можем показать, можно ли этому человеку давать себе такие нагрузки и какой пороговый резерв этих нагрузок", - говорит Ольга Мамаева.

Чаще всего в кабинет функциональной диагностики люди попадают по направлению лечащего врача. Если посещать его самостоятельно хотя бы раз в год – можно избежать большинства проблем и сохранить здоровье. Современные технологии и квалификация петербургских врачей вполне позволяют добиться этих результатов.