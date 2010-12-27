Фрегат "Адмирал Горшков" прошел в Петербурге программу госиспытаний

Судно примет участие в параде ВМФ в Северной столице.

Днем 26 июля на территории "Северной верфи" в Петербурге был подписан приемный акт государственных испытаний фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков". Руководил комиссией, принявшей судно, был капитан первого ранга Виктор Иванов. Теперь корабль станет частью состава военно-морского флота России. Первый выход он сделает во время празднования Дня ВМФ в Кронштадте. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Напомним, что основным оружием фрагата считается система из 16-ти пусковых установок для двух типов ракет. На борту размещены противокорабельные "Ониксы" и многоцелевые "Калибры". На "Адмирале Горшкове" есть и другие виды орудий обороны.

Фото: Piter.tv