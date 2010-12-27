Музыкант Филипп Здар скончался в возрасте 52 лет

Агент музыканта назвал смерть артиста несчастным случаем.

В Париже на 53-м году жизни скончался участник французского электронного дуэта Cassius Филипп Сербонеши, выступавший под псевдонимом Филипп Здар. Об этом сообщило музыкальное издание Pitchfork.

По информации СМИ, смерть музыканта случилась в результате несчастного случае. Его агент рассказал, что Здар сорвался с высокого здания в столице Франции.

В 2010 году Филипп Здар выиграл премию "Грэмми" за продюсирование и сведение четвертого альбома французской инди-рок-группы Phoenix. Также он был известен своей работой с Franz Ferdinand, Beastie Boys и рэпером MC Solaar. 21 июня свет увидит новый альбом Cassius под названием "Dreems".

Фото: Telerama/YouTube