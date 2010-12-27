Фотовыставка "Дикая природа России" от журнала National Geographic

Редакция журнала в России составила шорт-лист, куда вошли 750 работ фотографов. И уже из этих работ жюри выбрало призеров и победителей. На открытии торжественной выставки в Москве фотографы лучших работ были награждены.
В лофт-проекте "Этажи" покажут лучшие работы 15 номинаций. Петербуржцы смогут увидеть, и пейзажи, и животных, и макрофотографии.
Место: Лофт-проект "Этажи" (Лиговский пр., 74)
Цена: 200 рублей, дети до 7 лет бесплатно
Возрастное ограничение: 0+
Фото: Этажи/ ВК
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