Фотовыставка "Дикая природа России" от журнала National Geographic

"Дикая природа России" – главный фотоконкурс журнала, в нём в этом году приняло участие более 45 тысяч фотографий.

Редакция журнала в России составила шорт-лист, куда вошли 750 работ фотографов. И уже из этих работ жюри выбрало призеров и победителей. На открытии торжественной выставки в Москве фотографы лучших работ были награждены.

В лофт-проекте "Этажи" покажут лучшие работы 15 номинаций. Петербуржцы смогут увидеть, и пейзажи, и животных, и макрофотографии.

Место: Лофт-проект "Этажи" (Лиговский пр., 74)

Цена: 200 рублей, дети до 7 лет бесплатно

Возрастное ограничение: 0+

Фото: Этажи/ ВК