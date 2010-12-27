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Фото: в Курортном районе прошел летний снег
Сегодня, 8:09
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lesjasap
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Фото: в Курортном районе прошел летний снег

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Под град жители района "отпраздновали" переход с аномальной жары на комфортную температуру воздуха.

В Курортном районе Петербурга днем 12 августа местные жители заметили на собственных участках град. Крупные осадки полностью застелили территорию. Очевидцы выложили фотографии "летнего снега" на страничках в социальных сетях.

Напомним, что синоптики прогнозируют в Северной столице приход прохлады. Погода в городе станет более приближена к привычной региону. Уже сейчас Петербург готовится к осенним перепадам и дождливому небу. По сведениям специалистов, жара с большой долей вероятности уже не вернется в город на Неве.

Фото: Вконтакте

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Категории: Лента новостей Картина дня Новости СПб Происшествия

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