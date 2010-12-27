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Фото: на Ветеранов дерево погнуло машину и выбило стекла
Сегодня, 11:45
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lesjasap
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Фото: на Ветеранов дерево погнуло машину и выбило стекла

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Ночью дерево повредило транспортное средство в Кировском районе Петербурга.

В Кировском районе Петербурга штормовой ветер уронил еще одно дерево. Растение упало на припаркованную на улице машину. Инцидент произошел во дворе дома 25 по проспекту Ветеранов. В результате транспортное средство оказалось побито: у него погнулся багажник и разбилось стекло.

Пользователям социальных сетей удалось сфотографировать последствия разгулявшейся стихии. Некоторые петербуржцы отметили, что владельца авто так наказывают высшие силы за неправильную парковку. Другие отметили, что сочувствуют хозяину машины.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

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Категории: Новости СПб Лента новостей Картина дня

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