Фото: на Ветеранов дерево погнуло машину и выбило стекла

Ночью дерево повредило транспортное средство в Кировском районе Петербурга.

В Кировском районе Петербурга штормовой ветер уронил еще одно дерево. Растение упало на припаркованную на улице машину. Инцидент произошел во дворе дома 25 по проспекту Ветеранов. В результате транспортное средство оказалось побито: у него погнулся багажник и разбилось стекло.

Пользователям социальных сетей удалось сфотографировать последствия разгулявшейся стихии. Некоторые петербуржцы отметили, что владельца авто так наказывают высшие силы за неправильную парковку. Другие отметили, что сочувствуют хозяину машины.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб