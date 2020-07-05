Фильм "Привычка" с дочкой Майкла Джексона вызвал возмущение христиан

Пэрис Джексон исполнила роль Иисуса Христа

На данный момент на одной из онлайн-платформ активно идет сбор подписей с призывом запретить выход киноленты. Создатели петиции считают её богохульной и высмеивающей верующих людей, несмотря на то, что пока остается неизвестной даже дата премьеры. С ними солидарны чуть меньше 300 тысяч человек.

По словам создателей, фильм посвящен истории "уличной девчонки", которая попала в неприятности, связанные с наркобизнесом, и теперь должна решать серьезные проблемы, которые в свою очередь приведут её к внутренним изменениям.

Главную героиню в "Привычке" сыграла Белла Торн, обладательница премии Pornhub Awards 2019.

Видео: YouTube / Paris Jackson

