Фильм "Маска" в кинотеатре "Ленинград центра"

Главный комедийный аттракцион 90-х возвращается на большой экран.

Фильм "Маска", снятый по популярной в США серии комиксов, вышел на экраны в 1994 году и практически сразу стал культовым. Можно сказать, что именно с этого фильма началась карьера Джима Керри и Кэмерон Диаз. Главный герой фильма - неудачник Ипкисс, который благодаря маске становится эксцентричным супергероем. В "Ленинград Центре" ленту покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.

Место: Ленинград Центр (ул. Потёмкинская, д. 4)

Цена: 750 рублей

Возрастное ограничение: 12+

Фото: кадр из фильма "Маска"