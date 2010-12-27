Фильм "Маска" в кинотеатре "Ленинград центра"

Фильм "Маска", снятый по популярной в США серии комиксов, вышел на экраны в 1994 году и практически сразу стал культовым. Можно сказать, что именно с этого фильма началась карьера Джима Керри и Кэмерон Диаз. Главный герой фильма - неудачник Ипкисс, который благодаря маске становится эксцентричным супергероем. В "Ленинград Центре" ленту покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.
Место: Ленинград Центр (ул. Потёмкинская, д. 4)
Цена: 750 рублей
Возрастное ограничение: 12+
Фото: кадр из фильма "Маска"
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