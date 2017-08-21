Учитель сам перенёс премьеру фильма «Матильда» на октябрь

Премьеру фильма «Матильда» перенесли на конец октября.

Скандал, который длится уже много времени вокруг фильма «Матильда», не помешает выйти на большие экраны. Депутаты против, показа фильма, так как считают, что она выставляет императора Николая не в лучшем свете II и оскорбляет чувства верующих.

Премьера картины режиссера Алексея Учителя «Матильда» переноситься на 23 октября. Прежде говорилось о том, что что фильм будет представлен на сцене Мариинского театра, 6 октября.

– Мы переносим премьеру на 23 октября. Просто не хотелось делать большой разрыв между премьерой и прокатом. Московская премьера пройдёт 24 октября в киноцентре «Октябрь», — заявил Алексей Учитель, цитирует ТАСС.

Согласно словам режиссера, перенос показа, принят в связи с необходимостью, не делать большой разрыв между премьерой в театре и запуском ленты на большие экраны страны.

Также режиссер презентует кинокартину в Германии.