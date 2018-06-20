Фильм "Амбивалентность"

Фильм-участник кинофестиваля “Окно в Европу-2018” режиссера Антона Бильжо.

С 28 марта 2019 года в российский прокат выходит фильм-участник кинофестиваля "Окно в Европу-2018" режиссера Антона Бильжо "Амбивалентность". Рабочее название проекта "Люблю тебя ненавидеть". Кино получило приз за режиссуру и стала, по мнению критиков, одной из самых необычных завораживающих в программе.

В основе сюжета лежит дружба двух молодых людей, которые по-разному воспринимают жизнь. Так, один хочет поступать правильно. А второй — ставить эксперименты. В итоге в этих и так непростых отношениях появляется женщина. Это интригующая история о необычном любовном треугольнике и о том, что безумие ближе, чем кажется.

В ролях: Данил Стеклов, Егор Морозов, Ольга Цирсен, Валентина Куваева, Дмитрий Журавлев, Валентин Самохин, Иван Верховых, Галина Стаханова, Ксения Базанова, Егор Тучин, Андрей Бильжо и другие.

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