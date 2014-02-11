Фигурантку дела петербургских генералов Елену Копьёву арестовали

Под стражей Копьева будет находится два месяца.

В среду, 6 июля, экс-главу отдела правового обеспечения Управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти Елену Копьеву арестовали на два месяца. Копьеву взяли под стражу по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями.

Согласно версии следствия, Копьева и другие бывшие должностные лица ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти тратили средства Фонда содействия программам главка на личные нужды. Заседание проходило в закрытом режиме.

Напомним, что фигурантами уголовного дела являются помощник МВД РФ Сергей Умнов (бывший начальник ГУ МВД по СПб и Ленинградской области), начальник УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области Алексей Семенов и бывший замначальника ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Иван Абакумов. Они задержаны, расследование продолжается.

Фото: Piter.tv

