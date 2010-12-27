С 12 по 23 декабря в киноцентре "Родина".

В кинотеатре "Родина" пройдет 53-й фестиваль японского кино. В программе заявлено 16 новых фильмов из Японии.

На фестивале состоится премьера фильма "Исповедь "неполноценного" человека: Осаму Дадзай и три женщины". Фильм о жизни крупнейшего японского писателя XX века сняла Мика Нинагава, ведущий глянцевый фотограф и режиссёр Японии. Все показы на японском языке с русскими субтитрами.

Почетный гость фестиваля - продюсер и основатель анимационной студии STUDIO4°C Эйко Танака (14 декабря)

Вход на фильм-открытия по регистрации.

Билеты на остальные фильмы: 200-350 рублей