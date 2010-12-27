На протяжении трех дней в Петербурге будет проходить красивейшее событие - Фестиваль водных фонариков. Организаторы придумали для посетителей мероприятия разнообразную программу. Жители Северной столицы и гости города смогут не только загадать желание и опустить фонарик на воду, но и принять участие в различных лекциях и мастер-классах.
В третий, заключительный день фестиваля, в Юсуповском саду пройдут мастер-классы по росписи сумок и бачате, лекции по литературе и кинопроизводству, поэтический вечер, выступления музыкантов, а также концерт на главной сцене с участием оркестра, оперных исполнителей, лазерного шоу, шоу света и огня.
Фонарики в форме кубов и лотосов опустят на воду в 22:00, когда в Петербурге стемнеет.
Место: Юсуповский сад (ул. Садовая, д.50б)
Цена: 700 рублей
Фото: Е.Осинникова
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