На протяжении всего вечера посетителей ждет образовательная и развлекательная программа.

На протяжении трех дней в Петербурге будет проходить красивейшее событие - Фестиваль водных фонариков. Организаторы придумали для посетителей мероприятия разнообразную программу. Жители Северной столицы и гости города смогут не только загадать желание и опустить фонарик на воду, но и принять участие в различных лекциях и мастер-классах.

В третий, заключительный день фестиваля, в Юсуповском саду пройдут мастер-классы по росписи сумок и бачате, лекции по литературе и кинопроизводству, поэтический вечер, выступления музыкантов, а также концерт на главной сцене с участием оркестра, оперных исполнителей, лазерного шоу, шоу света и огня.

Фонарики в форме кубов и лотосов опустят на воду в 22:00, когда в Петербурге стемнеет.

Место: Юсуповский сад (ул. Садовая, д.50б)

Цена: 700 рублей

Фото: Е.Осинникова