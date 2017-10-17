Зимний дворец, Главный штаб и "Аврора" станут "экранами" Фестиваля света 2017

В ноябрьском Фестивале света площадками для инсталляций станут Зимний дворей, Главный штаб и даже крейсер "Аврора".

В Петербурге пройдет очередной Фестиваль света. На этот раз шоу ждет горожан и туристов 4 и 5 ноября. В этом году главной темой инсталляций станет столетие революции. Площадок в этом году будет две: на Дворцовой площади и Петроградской набережной.

В центре города полотном для проекторов станут здания Главного штаба и Зимнего дворца. Здесь пройдёт соревнование между художников-мэпперов. Каждый из участников проиллюстрирует одну из пяти песен о Петербурге. В турнире будут принимать участие творцы из России, Италии, Польши, Франции и Испании. Победителя выберут зрители.

На петроградской набережной "экраном" Фестиваля станет крейсер "Аврора". На корабле покажут историю его создания и все связанные с ним события, включая знаменитый залп. На площадке около самого корабля пройдет интерактивная программа.

Фото и видео: Instagram / cityguide.spb, anastasia_winkler