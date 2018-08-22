В ArtPlay прошел самый большой фестиваль гиков

С 11 по 12 августа в Петербурге прошёл Big Fest - крупнейший в стране ежегодный фестиваль комиксов и косплея. Он отличается не только своим масштабом, но и душевностью.

На Большом фестивале каждый может найти нечто родное. Или, как говорят настоящие гики, найти что-то из своего фандома. В Piter.TV тоже есть ценители прекрасного, поэтому мы не могли пропустить такое событие.

На фестивале была возможность посетить большое количество развлекательных зон: от ларька с пиццей ниндзя-черепашек до игровых зон с олдскульными компьютерами и аркадными автоматами со свободным доступом. Как на свет появилась идея создать это уникальное мероприятие – рассказал его непосредственный создатель Михаил Богданов.

Изначально я открыл свое издательство комиксов, потом магазин комиксов, и в определённый момент понял, что все комикс-фестивали, которые проходят в России, никакого отношения к комиксам не имеют. То есть это косплей, это фильмы, фандомы какие-то популярные, но самих комиксов на этих фестивалях, кроме нескольких издательств, не представлено. А моя миссия продвигать комиксы в массы и знакомить людей с талантливыми художниками создатель Big Fest Михаил Богданов

Аудитория здесь действительно потрясающая. И не все приходят на фестиваль только лишь для того, чтобы получить положительные эмоции, да любимый комикс в придачу. Для кого-то Big Fest – это так же возможность показать результаты своего труда.

Я делаю Кошку Луну из Сейлормун, я очень люблю делать костюмы, я занимаюсь этим уже больше десяти лет, все свои костюмы я делаю сама, и для других, и для себя Косплеер

Не обошлось на фестивале без именитых гостей. Порадовал фанатов своим первым приездом на Big Fest Райан Норт, автор известного и любимого многими комикса "Время Приключений".

Я не ожидал, что будет так, очередь за автографом была огромная, люди меня обнимали, это было чудесно Райан Норт, автор комикса Время Приключений

Кроме того мероприятие посетил художник серии комиксов "Archie TMNT Adventures" Крис Аллан, который создал приключения Черепашек-Ниндзя из Будущего. Он рассказал о своем любимом персонаже.

Какой мой любимый ребёнок? Ниньяра, я чувствую с ней личную связь, она персонаж, над которым я работаю с момента ее создания, я был больше всего увлечён ею Крис Аллан, художник серии комиксов "Archie TMNT Adventures"

Организаторы фестиваля уже не первый год приглашают талантливых зарубежных авторов и художников в Россию. Однако не стоит забывать, что отечественный комикс также развивается, и своих людей Big Fest тоже активно поддерживает.

Захотелось сделать комикс, вдохновился Никсель Пиксель, сделал, сам напечатал, выложил в группу, а потом мне написал Степан Шмытинский, главный редактор КоМфедерации, издательства, которое это всё напечатало Евгений Киямов, автор комикса "Ирвинг, злой волшебник"

Если Вы очень хотели посетить фестиваль, но по каким-то причинам не смогли это сделать – не переживайте! Не без помощи волшебника, который был среди гостей, мы загадали, чтобы каждый гик, мечтающий попасть на Big Fest в Питере, в следующем году обязательно там оказался! А в какой роли – любимого героя, автора комиксов, организатора стенда или просто довольного себя – решать Вам.

Александра Ефимова, Александр Цыцулин

Фото и видео: Piter.tv