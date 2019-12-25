Гостей ждёт большая выставка современных художников и скульпторов.

Фестиваль "Живой Финский залив" проходит в Петербурге в четвёртый раз. Главная часть программы – большая выставка современного искусства, на которой представлены работы авторов из России, Финляндии, Эстонии и США. Познакомиться с ними можно в пространстве "Артмуза" до 13 декабря. В этом году все встречи, перфомансы, мастер-классы могут быть перенесены в онлайн, в живом формате останется выставка. Подробности будут сообщать на официальном сайте.

Место: Музей современного искусства АРТМУЗА (13-я линия В. О., д. 70-72)

Цена: Бесплатно

Возрастное ограничение: 0+

Фото: ВК/ "Живой Финский залив" - фестиваль искусств