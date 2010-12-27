В кинотеатрах Петербурга специально покажут "плохое кино"

Фестиваль пройдет с 4 по 8 июля в кинотеатре "Пик".

В начале июля в Петербурге пройдет фестиваль "плохого кино" под названием "What the Film?!.". Об этом Piter.TV cообщили в арт-объединении СoolConnections.

С 4 по 8 июля в кинотеатре "Пик" жителям Северной столицы покажут две программы - "Эти замечательные восьмидесятые" и "Культовые фильмы XXI века". В шорт-лист первой части попала лента "Дом у дороги" с Патриком Суэйзи и "Коммандос-ниндзя". Во второй оказались такие ленты, как "Птицекалипсис: Шок и трепет", "Клевый Кот спасает детей" и "Опасные мужчины".

После просмотра каждого фильма у вас обязательно возникнет риторический вопрос: WTF?! Именно поэтому фестиваль называется так,

— рассказали в СoolConnections.

Помимо этого "What the Film?!." пройдет в Москве с 27 июня по 3 июля.

Фото: СoolConnections