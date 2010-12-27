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В кинотеатрах Петербурга специально покажут "плохое кино"
Сегодня, 16:35
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Rybka123

В кинотеатрах Петербурга специально покажут "плохое кино"

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Фестиваль пройдет с 4 по 8 июля в кинотеатре "Пик".

В начале июля в Петербурге пройдет  фестиваль "плохого кино" под названием "What the  Film?!.". Об этом Piter.TV cообщили в арт-объединении СoolConnections.

С 4 по 8 июля в кинотеатре "Пик" жителям Северной столицы покажут две программы  - "Эти замечательные восьмидесятые" и "Культовые фильмы XXI века". В шорт-лист первой части попала лента  "Дом у дороги" с Патриком Суэйзи и  "Коммандос-ниндзя". Во второй оказались такие ленты, как "Птицекалипсис: Шок и трепет", "Клевый Кот спасает детей" и "Опасные мужчины".

После просмотра каждого фильма у вас обязательно возникнет риторический вопрос: WTF?! Именно поэтому фестиваль называется так, 
— рассказали в СoolConnections.

Помимо этого "What the  Film?!." пройдет в Москве с 27 июня по 3 июля.

Фото: СoolConnections

 

 

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Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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