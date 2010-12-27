Участников ждет потоковое занятие спортом в одном из парков Петербурга.

Спортивный фестиваль "Wanderlust 108" пройдет в Петербурге 13-го июля. Он объединит любителей йоги, бега и медитации, а также тех, кто давно хотел попробовать себя в этих направлениях. "Wanderlust 108" - это спортивный триатлон. Сначала участники совершат забег на 5 км, затем займутся йогой. Завершает программу триатлона медитация. После нее на одиннадцати площадках и на главной сцене пройдут тренировки, лекции, мастер-классы. В том числе по аэройоге, SUP-йоге, акробалансу. Все желающие могут поиграть в регби и принять участие в десятке различных активностей.

Место: Юсуповский сад (Садовая ул, 54)

Цена: от 400 рублей

Фото: vk.com/wanderlust_spb