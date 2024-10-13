Фестиваль "Весь день – театр" в Музее театрального и музыкального искусства

С 12:00 до 22:00 гостей ждет насыщенная программа: спектакли, экскурсии и концерт.

В Театральном музее на Зодчего Росси состоится восьмой фестиваль "Весь день – театр", приуроченный к Международному дню театра.

Фестиваль откроет экскурсия-перформанс "Магия театрального костюма", которая погрузит зрителей в историю сценического наряда. В сопровождении экскурсовода Юлии Журавлевой и уличного театра "Небесные бродяги" гости музея пройдут через несколько эпох.

В 13:00 зрители смогут увидеть спектакль-застолье "Праздник-Вахтангов" режиссера Дмитрия Хохлова. В нем герои постановок Евгения Вахтангова, одного из ключевых режиссеров начала XX века, встретятся за одним столом.

Следом, в 14:20, начнется театрализованная читка по книге Стивена Иссерлиса "Почему Чайковский спрятался под диваном?". Истории о композиторах, их музыке и курьезах жизни обещают увлекательный взгляд на классику.

В 16:30 пройдет спектакль "Из режиссерского дневника 1904-1905 гг." Софии Дымшиц. Он расскажет о закулисье МХТ, где Константин Станиславский работал над пьесой "Иван Мироныч".

В 18:00 Женя Анисимов представит моноспектакль "ПолКовник" — историю человека, мечтающего о славе и оказавшегося перед важным жизненным выбором.

Финальным аккордом станет концерт-квартирник Никиты Виноградова #стихивгитаре в 20:00.

Помимо основной программы, в течение всего дня будет идти театральный перформанс "Общее место" Варвары Сополевой, в котором сможет поучаствовать каждый посетитель.

Фестиваль обещает стать ярким событием для всех, кто любит театр во всех его проявлениях.

Фото: пресс-служба Музея театрального и музыкального искусства