Фестиваль джазовой музыки с вкусной едой и развлечениями.

Фестиваль "Усадьба Jazz" - это музыкальный джазовый open air. На сцене выступят Сплин, Omara Portuondo, Yazz Ahmed, Makaya McCraven, Алексей Архиповский, SunSay и другие. Это место для отдыха, на котором можно послушать хорошую музыку, а также попробовать блюда на любой вкус, посмотреть на коллекции одежды лучших местных дизайнеров, принять участие в квестах и спортивных соревнованиях.

В рамках фестиваля будет презентован проект "Сбербанк Премьер" и Mastercard - Premier Stories. Участниками проекта станут четыре знаковых спикера: композитор и музыкант Кирилл Рихтер, петербуржец Дмитрий Иоффе, организатор квестов "Чистые острова, или Карта, мусор, два весла" и "Чистый Петергоф, или Мусороискатели", режиссер Нигина Сайфуллаева и российская певица и актриса Муся Тотибадзе, которая представит свой новый альбом "Мальчик".

Муся Тотибадзе громко заявила о себе в 2014 году, выпустив клип на песню "Правда о любви", за которым следовали еще несколько работ, прочно утвердивших певицу в ряде молодых перспективных музыкантов. Свой дебютный альбом "Мальчик", состоящий из 7 новых песен, артистка представила 5 лет спустя на московской "Стрелке". Над аранжировками трудились Иван Лубенников, ранее работавший над синглами "Танцуй, Виталик!" и "Останусь с тобой" (последний также вошел в дебютный альбом). Саунд-продюсером песни "Птицы" стал Игорь Вдовин — один из сооснователей "Ленинграда", в разное время сотрудничавший с Земфирой и АукцЫоном.

Место: ЦПКиО им. Кирова

Цена: от 2500 рублей, есть скидки

Фото: vk.com/usadba.jazz.petersburg