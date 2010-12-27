Фестиваль The World of Drum & Bass

10 зарубежных хэдлайнеров, более 40 артистов, 3 танцпола, 10 часов рейва нон-стоп, десятки киловатт света и звука, запоминающиеся декорации и все это на одной из лучших площадок в городе.

История фестиваля в России насчитывает более 16 лет и новый эпизод WODB обещает быть не менее жарким! Для этого фестиваля была выбрана одна из самых популярных площадок А2 Green Concert, куда могут прийти до 500 человек.Пространство оснащено новейшим звуковым и световым оборудованием для проведения событий европейского уровня и качества. Суммарная мощность звука (RMS) - 40квт. Атмосферу дополнят авторские инсталляции и декорации.

В эту ночь будут функционировать три сцены: в главном зале - глобальный Main Stage с громкими именами мировой drum"n"bass сцены, на второй сцене расположится танцпол при участии локальных артистов и специальных гостей, собранных формацией Timeofnight DNB, для любителей теплого олдскула будет организован специальный танцпол с классическими drum&bass и jungle вайбами, где будут играть диск-жокеи с виниловых пластинок.

Фото: организаторы