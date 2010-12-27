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Фестиваль "Нежность"
Сегодня, 19:00
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Фестиваль "Нежность"

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Атмосферный инди-фестиваль на крыше пятиэтажки.

Летним вечером на крыше Hi-Hat выступят яркие представители инди-направления  АлоэВера, Terelya и Ksusha Neva. Несмотря на стилистические различия, всех их объединяет душевная музыка, проницательные тексты и красивое вокальное исполнение. Фестиваль называют "самым теплым концертом этого лета".

Коллектив АлоэВера – это мастер-класс о том, как стать свободным и любить жизнь. Это микс зажигательных танцев и песен о самом важном.

Ksusha Neva выступает в стиле "белый соул". Своим исполнением она погружает зрителей в атмосферу умиротворения. Все ее концерты похожи на встречу с близким другом. Ксюша также выступает автором своих песен.

Terelya – юная команда из Петербурга, исполняющая трогательный, но в тоже время драйвовый инди-поп. Их выступление – это тонкая и глубокая лирика вместе с музыкой, которая заряжает.

"Наденьте удобную обувь, а свои границы дозволенного оставьте на входе в клуб и не удивляйтесь, если не найдете их по завершению концерта",  предупреждают артисты.

Место: Аптекарский проспект, 4

Цена: 800 рублей

Фото: vk.com/nez_roof

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Фестивали,

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