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Фестиваль "Кофе&Jazz"
Сегодня, 12:00
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nadezhda_sib

Фестиваль "Кофе&Jazz"

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Уютный осенний фестиваль в Павловском парке.

IV международный фестиваль "Кофе&Jazz" - это отличная возможность полюбоваться видами Павловского парка, послушать джаз в живом исполнении, принять участие в различных мастер-классах и узнать больше о кофе. 

Гостем фестиваля 6 октября станет джазовое три Александра Маслова и специальный гость программы, имя которого сохраняется в секрете. Там же пройдут мастер-классы по танцам школы Любови Гетцовой. Любой желающий сможет познакомиться с различными танцевальными направлениями, например, буги-вуги, джайвом, чарльстоном и другими. Одна из изюминок события - выступление в стиле джаз-рок. 

Любители кофе попробуют авторские кофейные напитки в Круглом зале и пообщаются с бариста, который раскроет секреты приготовления отличного кофе. 

Вход осуществляется по билетам в парк. 

Место: Государственный музей заповедник "Павловск"

Фото: предоставлено организатором

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Фестивали,

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