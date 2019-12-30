Фестиваль "Арт-стена 9"

Фестиваль "Арт-стена" стартовал в 2011 году и стал одним из первых в России проектов, посвящённых уличному искусству. Девятый эпизод посвящен "хрущёвкам", "брежневкам". Феномен этих архитектурных объектов — в дуализме их сущности: с одной стороны они служат воплощением советской утопии 60-х о новом функциональном быте, с другой же олицетворяют однообразие городских окраин. Художнику переосмысливают эту реальность и представляют свои авторские эскизы.
Место: Центр Современного искусства имени Сергея Курёхина (Лиговский просп., д. 73)
Цена: от 100 до 150 рублей
Возрастное ограничение: 0+
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