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Фестиваль "Арт-стена 9"
Сегодня, 12:00
403
nastya960

Фестиваль "Арт-стена 9"

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Современные художники, урбанисты и архитекторы предложат свежий взгляд на объекты типовой советской застройки 50-70-х.

Фестиваль "Арт-стена" стартовал в 2011 году и стал одним из первых в России проектов, посвящённых уличному искусству. Девятый эпизод посвящен "хрущёвкам", "брежневкам". Феномен этих архитектурных объектов — в дуализме их сущности: с одной стороны они служат воплощением советской утопии 60-х о новом функциональном быте, с другой же олицетворяют однообразие городских окраин. Художнику переосмысливают эту реальность и представляют свои авторские эскизы. 

Место: Центр Современного искусства имени Сергея Курёхина (Лиговский просп., д. 73) 

Цена: от 100 до 150 рублей

Возрастное ограничение: 0+

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Фестивали,

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