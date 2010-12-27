Трассу «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь

Дорога у города Лодейное Поле в Ленобласти будет закрыта для движения автомобильного транспорта с 08:50 до 10:50 утра.

Федеральная трасса Р-21 "Кола" будет перекрыта 6 октября 2019 года в течение двух часов в связи с разводкой моста через Свирь. Об этом сообщает начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Дорога у города Лодейное Поле в Ленобласти будет закрыта для движения автомобильного транспорта с 08:50 до 10:50 утра. Движение перекроют из-за прохода вниз по реке яхты "Апостол Андрей" с максимально высотным габаритом 22 метра.

Пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад" просит учесть данную информацию и заранее спланировать удобный маршрут следования.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"