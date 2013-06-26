Фавориты турниров Большого шлема в 2025 году – после неудачного сезона позиции Медведева пошатнулись

Понятно, что по ходу сезона многое может измениться. Специалисты лишь разобрали текущую ситуацию и рассказали, кто претендует на победу прямо сейчас.

Australian Open стартует 12 января, но букмекеры, принимающие ставки на теннис, уже определились с главными претендентами на победу во всех четырёх турнирах Большого шлема (ТБШ), а прогнозы на теннис от профессионалов помогают оценить расстановку сил и понять, кого видят фаворитами на том или ином турнире. Понятно, что по ходу сезона многое может измениться. Специалисты лишь разобрали текущую ситуацию и рассказали, кто претендует на победу прямо сейчас.

Australian Open: букмекеры не верят, что Медведев повторит прошлогодний успех

В прошлом году Даниил дошёл до финала, где в драматичном поединке уступил по итогам пяти сетов. Сезон у Медведева откровенно не заладился — у него ни одного выигранного турнира, а это случилось впервые с 2018 года. Сам спортсмен считает, что ничего страшного не произошло, и уверен, что в 2025-м результаты будут на порядок лучше.

Букмекерские конторы скептически относятся к перспективам прошлогоднего финалиста и дают на его триумф коэффициенты от 8.50. Для сравнения — котировки на Джоковича стартуют с 3.75, на Алькараса — с 3.25. По мнению БК, самые большие шансы победить на Australian Open у действующего чемпиона Янника Синнера — на него можно поставить с коэффициентом от 2.60.

Rolan Garros: Медведев не входит даже в семёрку претендентов

На грунте главным фаворитом считают испанца Карлоса Алькараса. Преемник Рафаэля Надаля традиционно хорош на французских кортах, поставить на него можно с кэфом от 2.44. На втором месте идёт итальянец Синнер, котировки на которого начинаются с 3.90. Не сильно отстал и звёздный Джокович с коэффициентами от 4.40.

Следом идут Зверев — 8.20, Циципас — 9.00 и Рууд — 12.50. Медведев вместе с Рублёвым и Руне входит в третий эшелон — на всех трёх теннисистов кэфы от 26.00.

Wimbledon: тройка главных претендентов не отличается от Ролан Гарроса

На травяных кортах Лондона Алькарас ещё больший фаворит, на него принимают ставки с коэффициентом от 2.20. Котировки на Синнера начинаются с 3.15, а на Джоковича — с 4.00. На четвёртом месте неожиданно оказался британский теннисист Дрейпер, правда, между первой тройкой и претендентами второго эшелона целая пропасть — кэфы на Джейка стартуют с 15.00.

Рядом с ними расположились Зверев — от 16.00 и Медведев — от 17.00. Что интересно, Даниил Медведев обещал удивить всех на травяных кортах, но получится ли у него совершить прорыв в 2025 году — большой вопрос.

US Open: на первых ролях привычные лица

В новом сезоне букмекеры не удивляют разнообразием — тройка претендентов на американском харде такая же, как и в двух предыдущих ТБШ. Но здесь вершину делят Алькарас и Синнер — коэффициенты от 3.00, а на Джоковича котировки стартуют с 3.50.

Шансы Зверева оценены кэфом 9.00, Медведев идёт пятым — 15.00. Но если к этому турниру Даниил подойдёт в хорошей форме, то ему вполне по силам добраться как минимум до полуфинала.

Фото: unsplash