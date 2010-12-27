Фанаты подозревают воссоединение пары Питт-Джоли

Журналисты выяснили, что бывшие звездные супруги Брэд Питт и Анджелина Джоли встречаются на тайной квартире.

Весь год поклонники обсуждают развод самой популярной пары Голливуда. Они не перестают надеяться на воссоединение Джоли и Питта. Возможно, их мечты скоро станут реальностью.



После разрыва с мужем Джоли максимально ограничила с ним свое общение. Но спустя несколько месяцев бывшие супруги стали созваниваться, а в последнее время их все чаще видят вместе. Встречи проходят на тайной квартире. В первый раз папарацци поймали их там во время празднования дня рождения двойняшек Вивьен и Нокса. По одной из версий, они просто решают формальные вопросы, а по другой – устраивают в ней романтические свидания. Знакомые семьи говорят, что Анджелина стала мягче по отношению к Брэду. Она видится с ним без охраны и даже сама передает детей.



Напомним, пара развелась осенью 2016 года. Причиной, по словам Джоли, стали неуравновешенность и алкогольная зависимость Питта. Также ее не устраивали его методы воспитания детей.



Текст: Анна Курылёва



Фото: ВКонтакте/Анджелина Джоли и Брэд Питт