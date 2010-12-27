ФСБ задержала преступную группу вымогателей

В 2018 году они потребовали у петербуржца 1,1 млн рублей.

В четверг, 11 июля сотрудники ФСБ, СОБР Росгвардии и "Град" УФСБ задержали пятерых подозреваемых в вымогательстве более миллиона рублей у петербуржца. Среди них три гражданина Дагестана, житель Выборга и уроженец Кингисеппа. Об этом сообщила "Фонтанка.ру".

В их квартирах изъяли 200 тыс. рублей и боевой пистолет. Житель Кингисеппа раннее привлекался за незаконный оборот оружия, а также кражу и подделку документов. Любопытно, что сам потерпевший также не раз становился фигурантом уголовного дела – он судим за разбой и мошенничества.

Мужчина пострадал в кафе "Friends Pub" в конце лета 2018 года. К нему подошли молодые люди, которые потребовали 1,1 млн рублей в качестве погашения несуществующего долга. После небольшой стычки потерпевший отдал вымогателям автомобиль "Nissan" стоимостью около 600 тыс. рублей. Уголовное дело возбудили 23 мая 2019 года.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что двое злоумышленников пытались взорвать банкомат в Сертолово. Неизвестные хотели похитить деньги из банкомата. Однако они это не сделали до конца, ничего не похитили и скрылись.

Фото: Pixabay