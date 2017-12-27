В Петербурге сотрудники ФСБ провели обыск у антифашистов

В Петербурге задержали подозреваемого в организации террористического сообщества и участии в нем.

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ организовали обыски у антифашистов. "ОВД-Инфо" сообщает, что следственные мероприятия проводились в квартире активистов.

Известно, что обыск завершился около 03.00 26 января. Сотрудниками ФСБ была изъята техника активистов. Кроме того, в ходе действий задержали одного человека.

Отметим, что 25 января Дзержинский райсуд Санкт-Петербурга отправил на два месяца под стражу левого активиста, антифашиста Виктора Филинкова. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей "организация террористического сообщества и участие в нем".

В пресс-службе объедененных судов Петербурга сообщили, по версии следствия, Филинков и другие неустановленные лица, разделяя анархистскую идеологию, приняли участие в подразделении террористического сообщества в целях осуществления террористической деятельности, пропаганды, оправдания и поддержки терроризма.