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В Петербурге сотрудники ФСБ провели обыск у антифашистов
Сегодня, 10:28
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Shdaria
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В Петербурге сотрудники ФСБ провели обыск у антифашистов

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В Петербурге задержали подозреваемого в организации террористического сообщества и участии в нем.

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ организовали обыски у антифашистов. "ОВД-Инфо" сообщает, что следственные мероприятия проводились в квартире активистов.
 
Известно, что обыск завершился около 03.00 26 января. Сотрудниками ФСБ была изъята техника активистов. Кроме того, в ходе действий задержали одного человека. 
 
Отметим, что 25 января Дзержинский райсуд Санкт-Петербурга отправил на два месяца под стражу левого активиста, антифашиста Виктора Филинкова. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей "организация террористического сообщества и участие в нем". 
 
В пресс-службе объедененных судов Петербурга сообщили, по версии следствия, Филинков и другие неустановленные лица, разделяя анархистскую идеологию, приняли участие в подразделении террористического сообщества в целях осуществления террористической деятельности, пропаганды, оправдания и поддержки терроризма.
Теги: новости петербург , новости спб , обыски у антифашистов , происшествия , суд , фсб
Категории: Новости СПб Лента новостей

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