Доходный Дом Кёнига на Васильевском острове украсили световыми фонарями

Именно по этому адресу расположен двор-колодец размером 2 x 1.5 м, который прозвали "двор духов".

В рамках проведения работ по капремонту Доходного дома Кёнига на 4-й линии Васильевского острова были восстановлены восемь конструкций световых фонарей. Об этом сообщила пресс-служба жилищного комитета Северной столицы.

Дом Кёнига является одним из досторимечательностей "мистического Петребурга". Именно по этому адресу расположен двор-колодец размером 2 x 1.5 м, который прозвали "двор духов". Согласно легенде, магия, сосредоточенная внутри небольшого пространства, поможет исполнить самые сокровенные желания. Для этого надо найти двор-колодец, загадать своё желание и посмотреть наверх, увидев небо.

Новые фонари позволят петербуржцам и туристам заходить во двор и мечтать в любое время года.

Ранее мы сообщили о том, что "Ленсвет" обновил светильники на Ушаковской набережной в Петербурге.

Видео: Telegram / Жилищный комитет Санкт-Петербурга