ФК «Краснодар» впервые вышел на поле под гимн, написанный Хансом Циммером

Футбольный клуб "Краснодар" впервые вышел на поле под гимн, который для команды написал лауреат премий "Оскар" и "Золотой глобус" Ханс Циммер. Музыка прозвучала перед началом матча против казанского "Рубина".

В клубе сообщили, что в работе над аранжировкой гимна участвовал фронтмен Therr Maitz Антон Беляев. Теперь музыка будет звучать на каждой домашней игре клуба из Краснодара.

Напомним, что музыку знаменитого композитора можно услышать в таких фильмах, как "Человек дождя", "Король Лев", "Гладиатор", "Начало", "Интерстеллар", "Тёмный рыцарь" и другие. Он также писал музыку для заставки чемпионата мира 2018 года в России.

Видео: Instagram / Краснодар