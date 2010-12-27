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ФАС оштрафовала авиакомпанию "Победа" за злостное игнорирование
Сегодня, 13:30
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lesjasap
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ФАС оштрафовала авиакомпанию "Победа" за злостное игнорирование

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Лоукостер отказался предоставлять данные о билетах.

ФАС по Петербургу оштрафовало лоукостер "Победа". По сведениям инспекции, авиаперевозчик не предоставил данные о стоимости билетов при вылете из аэропорта "Пулково". За данное правонарушение руководство организации выплатит 450 тысяч рублей.

Как отмечают  в пресс-службе надзорного ведомства, представителей "Победы" вызывали для разрешения ситуации, но в течение трех месяцев постановления антимонопольного агентства игнорировались. Именно отказ от сотрудничества и привел компанию к внушительной выплате. Отметим, что максимальное наказание за данное правонарушение составляет 500 тысяч рублей. В случае, если бы были предприняты меры на раннем этапе, штраф мог бы быть 50 тысяч рублей.

Если выплату не произведут, то судебные приставы взыщут сумму в принудительно порядке.

Фото: Pixabay.com

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Категории: Новости СПб Картина дня Лента новостей Происшествия

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