ФАС оштрафовала авиакомпанию "Победа" за злостное игнорирование

Лоукостер отказался предоставлять данные о билетах.

ФАС по Петербургу оштрафовало лоукостер "Победа". По сведениям инспекции, авиаперевозчик не предоставил данные о стоимости билетов при вылете из аэропорта "Пулково". За данное правонарушение руководство организации выплатит 450 тысяч рублей.

Как отмечают в пресс-службе надзорного ведомства, представителей "Победы" вызывали для разрешения ситуации, но в течение трех месяцев постановления антимонопольного агентства игнорировались. Именно отказ от сотрудничества и привел компанию к внушительной выплате. Отметим, что максимальное наказание за данное правонарушение составляет 500 тысяч рублей. В случае, если бы были предприняты меры на раннем этапе, штраф мог бы быть 50 тысяч рублей.

Если выплату не произведут, то судебные приставы взыщут сумму в принудительно порядке.

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