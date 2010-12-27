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Европейский университет сменил ректора: должность отдана Вадиму Волкову
Сегодня, 14:15
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lesjasap
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Европейский университет сменил ректора: должность отдана Вадиму Волкову

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С последнего дня лета Волков принимает поздравления с новой должностью.

Европейский университет назначил на должность ректора новое должностное лицо. Руководителем организации стал Вадим Волков. Бывший начальник учебного учреждения Николай Вахтин останется преподавать в ВУЗе. Об этом сообщила пресс-служба.

С 31 августа к своей должности приступил новый ректор - Вадим Викторович Волков. Это проректор университета и научный руководитель нашего Института проблем правоприменения

заявила Алла самолетова, руководитель аппарата ректора

Напомним, что ранее мы писали о том, что вступительные экзамены в Европейском университете начнутся 13 сентября.

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Категории: Картина дня Лента новостей Новости СПб

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