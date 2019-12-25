Евразийский экономический союз (ЕАЭС)

ЕАЭС: цели и страны Евразийского экономического союза. Что такое Евразийский экономический союз. Список стран, входящих в ЕАЭС. Что дает вхождение в ЕАЭС гражданам стран союза.

ЕАЭС (расшифровка — Евразийский экономический союз) — это международная организация, объединяющая Армению, Беларусь, Казахстан, Россию и Кыргызстан. Союз создан, чтобы обеспечить сотрудничество государств-участников на взаимовыгодных условиях и увеличить конкурентоспособность в мире. Учреждение ЕАЭС положительно повлияло на экономику стран — по последним данным, прирост совокупного ВВП выше мировых показателей и составляет 3,7 %.

Страны ЕАЭС развивают международные отношения в сфере торговли: среди партнеров — Китай, Иран, Вьетнам, Сингапур, Сербия, Монголия, государства Латинской Америки и Карибского бассейна. Государства-участники союза активно сотрудничают со Всемирной организацией здравоохранения, Всемирной торговой организацией, Европейской экономической комиссией, ЕС и другими международными институтами, объединениями и организациями. Такое взаимодействие позволяет странам ЕАЭС развиваться в технической, финансовой и социальной сферах, укреплять экономику и увеличивать уровень благосостояния населения.

В этом году не все государства ЕАЭС находятся под международными санкциями — армянам, казахстанцам и кыргызстанцам по-прежнему доступно оформление виз в государства ЕС, открытие счетов в европейских банках и карт Visa и Master Card. Владельцы второго паспорта из России также пользуются этими правами. Если вы рассматриваете такую возможность, рекомендуем изучить, как получить гражданство Армении по упрощенной процедуре — действует специальная программа для россиян.

Что такое ЕАЭС простыми словами и какая его цель

Евразийский экономический союз — это международная организация, благодаря которой 5 стран имеют единый рынок торговли, услуг, рабочей силы и капитала. В странах объединения живет 185,5 млн человек, из которых больше половины (93,5 млн) трудоспособные. Уровень безработицы среди граждан ЕАЭС низкий — 4,2 %. Для сравнения, в ОЭСР (организации, которая объединяет 37 стран с высоким доходом населения), этот показатель 4,9 %.

Главная цель ЕАЭС — усиление экономики каждого участника за счет совместной работы, чтобы повысить уровень благосостояния населения. Объединение помогает 5 странам успешно конкурировать на мировом рынке в энергетической, промышленной и сельскохозяйственной сферах. По последним данным, общий показатель добычи нефти составил 611,7 млн тонн. Также ЕЭАС ― мировой лидер по годовой выработке газа, 818 млрд м3.

Страны-участницы ЕАЭС на сегодняшний день

Сегодня территория ЕАЭС занимает 20 млн м2 и объединяет 5 стран: Армению, Казахстан, Беларусь, Россию и Кыргызстан. Изначально договор о сотрудничестве подписали РФ, Казахстан и Беларусь 29 мая 2014 года. В 2015 г. границы ЕАЭС расширились — присоединились Армения и Кыргызстан.

С момента учреждения Евразийского экономического союза не раз обсуждалась возможность его расширения — потенциальными кандидатами были Таджикистан и Узбекистан. Сейчас власти этих стран заявляют, что такой цели не преследуют. Правительство Узбекистана только обсуждает присоединение к единой системе таможенного транзита для упрощения грузоперевозок.

Узбекистан, Куба и Молдова не являются членами ЕАЭС, но имеют статус государств-наблюдателей. Эти страны полноценно участвуют в заседаниях союза, предлагают инициативы, но не принимают решения и не голосуют. Государства-наблюдатели могут оценивать перспективы присоединения к ЕАЭС благодаря тому, что видят работу организации изнутри.

ЕАЭС: что дает союз подписантам

Согласно регламенту ЕАЭС, странам-подписантам обеспечиваются 4 основные свободы в перемещении товаров, услуг, рабочей силы и капитала. Государства-участники могут совместно реализовывать крупные бизнес-проекты, привлекать инвесторов, так как имеют:

общий рынок торговли с отсутствием таможенных пошлин; единые технические требования к качеству товаров; льготные условия торговли.

Благодаря взаимным инвестициям в Армении был открыт крупный завод по производству базальтового волокна ООО "Армбас" (вложено 40 млн USD), а в Кыргызстане — Таласский золоторудный комбинат (вложено 307 млн USD).

Это принесло государствам дополнительную прибыль в виде отчисленных налогов в бюджет, а населению — новые рабочие места. Единые правила обеспечивают экономическое развитие всех стран-подписантов и безопасность в ЕАЭС.

Свободное перемещение товаров

11 апреля 2017 года был принят Таможенный кодекс ЕАЭС, который установил единые правила для перемещения товаров через границу ЕАЭС и дал компаниям ключевые преимущества:

отмену пошлин на ряд продукции (изделия из драгоценных металлов, латекса, сельхозтехнику и др.) при ее ввозе и вывозе из ЕАЭС; упрощенную сертификацию товаров по единым правилам согласно декларации соответствия ЕАЭС; оптимизацию налогообложения: при экспорте в ЕАЭС НДС в стране отправления уплачивается по ставке 0 %.

Преимущества принятия Таможенного кодекса для граждан стран, которые входят в состав ЕАЭС:

оптимизация расходов: цены на товары ниже из-за отсутствия пошлин; доступ к качественным продуктам: перед тем, как попасть на рынок, все товары проходят строгие проверки; упрощение покупок за границей: можно заказывать продукцию в любой стране ЕАЭС без уплаты дополнительных сборов.

Право на трудоустройство в границах союза

Власти стран, входящих в ЕАЭС, предоставляют свободный доступ к рынку труда гражданам всех государств-подписантов и взаимно признают документы об образовании. По приезде рабочим мигрантам не нужно в течение 30 дней регистрироваться в госорганах. К примеру, имея гражданство Армении, можно подписывать рабочие контракты с нанимателями из РФ, Беларуси, Кыргызстана и Казахстана без получения дополнительных разрешений.

Эти правила ЕАЭС обеспечивают трудовым мигрантам больше возможностей для карьерного роста и приобретения опыта в международных компаниях. Наниматели могут привлекать высококвалифицированных специалистов из разных стран без лишней бюрократии. Благодаря развитию цифровых технологий граждане ЕЭАС могут устраиваться на дистанционную работу в любом государстве-участнике, для этого не нужно жить в стране работодателя.

Упрощенная таможенная процедура

Импорт товаров и их экспорт из ЕАЭС происходят по упрощенной таможенной процедуре, которая сокращает время на их оформление и снижает затраты. Компании подают декларации онлайн, а таможенные органы получают заранее информацию о перевозимых грузах. Другие преимущества упрощенной процедуры:

сокращение проверок при импорте и экспорте товаров; единые требования ЕАЭС к оформлению документов; одинаковые ставки таможенных пошлин во всех странах объединения для товаров, с которых взимаются сборы; возможность помещения товаров на временное хранение на склады по всей территории ЕАЭС.

Упрощенная таможенная процедура ЕАЭС создает для предпринимателей благоприятные условия для ведения бизнеса в любой стране объединения благодаря сокращению бюрократии.

Единый рынок услуг

В ЕАЭС услуги предоставляются по единым правилам без дополнительных ограничений со стороны стран-участников. Ключевые преимущества:

фирмы, зарегистрированные в одной стране ЕАЭС, могут предоставлять услуги в другом государстве без регистрации в качестве юридического лица; предприниматели освобождены от оформления специальных разрешений, если изначально они получили его в своем государстве; документы об образовании работников компании по предоставлению услуг признаются во всех странах ЕАЭС без необходимости их подтверждения.

Свободное предоставление услуг в ЕАЭС дает предпринимателям больше возможностей для развития и выхода на международный рынок. К примеру, владелец строительной компании с паспортом Киргизии может реализовывать проекты в РФ, Беларуси, Армении и Казахстане без получения лицензий и открытия филиала своей фирмы. Более того, гражданство Кыргызстана позволяет вести бизнес в странах ЕС и Шенгенской зоны, открывать там счета в банках и осуществлять коммерческие операции.

Фото: eaeunion.org