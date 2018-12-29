Евгений Шабаев передал Reuters фейковую информацию о "400 наемниках в Венесуэле"

Фейк от Шабаева о "российских ЧВК" в Венесуэле подпортил репутацию Reuters

Активист Евгений Шабаев сообщил ИА Reuters ложную информацию о "российских ЧВК" в Венесуэле. В России уже назвали информатора Reuters "провокатором и мошенником"

Журналисты не проверили данные и опубликовали материал о том, как россияне отправились защищать президента Николаса Мадуро. Независимое расследование ФАН разоблачило фейк Шабаева.

Российские журналисты изучили биографию "казачьего атамана". Добытая ими информация поставила под вопрос ключевые события в жизни россиянина.

Во время чеченских войн Шабаев работал педагогом дополнительного образования в республике Башкортостан. Он физически не мог принять участие в боевых действиях. Рассказ о полученном ранении в Буйнакске - выдумка, - уверены журналисты.

Журналисты оценили и анкету "атамана", поданную им в Избирательный комитет. В них ни слова о том, что он служил в армии. Не воевал и государственные награды не получал.

Подтверждает отсутствие ранений фотография, датируемая 2015 годом. Шрамы и рубцы на теле "лжеатамана" отсутствуют.

Также в ФАН уверены, что государственные награды, как утверждает Шабаев, полученные им за участие в операции за возвращение Крыма и участие в войне на Донбассе - подделки. Медаль "За воссоединение" аферист купил в интернете, как и орден ДНР "За воинскую доблесть I степени".

С какой целью "лжеатаман" придумал историю с наградами? По версии медийщиков, в 2013 году Шабаев создал "благотворительный фонд

поддержки ветеранов" под названием "Отрада". Спонсоры перечисляли деньги - по версии ФАН, создатель фонда обогащался таким способом.

Журналисты Reuters также поверили "мошеннику" (характеристика ФАН), не проверив его слова. Репутация международного агентства оказалась под вопросом.