Фото и видео актрисы Евы Бергер, главной героини в фильме Панина

Ева Бергер (Надя) русская порноактриса, которая снимается в фильме Панина.

Алексей Панин стал режиссером фильма для взрослых и в главную роль взял опытную актрису в подобных съемках - Еву Бергер.

Ева Бергер ранее была тульская учительница литературы по имени Надя. В 24 года она уехала в Будапешт и стала Евой Бергер - звездой порнофильмов. Началось все с обнаженной съемки, которую ей предложили, затем она впервые снялась в фильме для взрослых.

"Сбылась места идиота – я стал режиссером. Ура! Что мы снимаем, я пока не расскажу, но в главной роли Надя Никитина (Eva Berger)", – написал Панин в своем Instagram.

Судя по тому, как активно публикует фото и видео сама Бергер, она также довольная совместной работой с Паниным. Актриса фильмов 18+ прошлась абсолютно голой по московской улице с плакатом "Наш президент 20!8. Без паники! С нами - Панин". Кроме того, актриса предлагает всем голосовать именно за него.

Ева Бергер открыто рассказывает о своем топе любовников:

На первом месте у русской актрисы находятся французы. Объясняет она это тем, что французы - любители долгих прелюдий, глубоких поцелуев с языком и так далее.

На втором месте - испанцы. "Люди с бешеной сексуальной энергией и незакрывающимся ртом: слишком много говорят и смеются", говорит Ева.

Завершают тройку призеров итальянцы. По ее словам, итальянцы агрессивны, обидчивы, с выражением лица "я лично вхож в покои Папы", чтобы отмаливать любовь к грязным играм, плевкам и шлепкам. Редко бреются. Еще реже моются.

Фото, видео: eva_berger_1, alekseypanin77