Эскортницу с подельником задержали в Петербурге

Им грозит лишение свободы сроком до 27 лет.

В марте прошлого года подозреваемая занималась предоставлением эскорт-услуг. Она завязала общение с одним из мужчин в соцсетях и узнала, что он работает врачом-стоматологом и получает хорошие деньги. Вместе с напарником они разработали план по вымогательству.

Во время очередной встречи после интимной близости эскортница пожаловалась на голод и сделала вид, что звонит в службу доставки еды. На самом деле она набрала своего напарника, назвала ему адрес и место нахождения. Когда ее знакомый приехал, она попросила потерпевшего пойти и оплатить заказ. Подельник набросился на мужчину и ударил его. После потерпевшего раздели, связали и сделали несколько фотографий. Как только мужчина очнулся, двое предъявили требование: он должен найти 3 млн рублей за три дня, иначе они покажут фото его жене. После этого они покинули квартиру, забрав у потерпевшего 15 тыс. рублей из кошелька.

Мужчина обратился в полицию. В результате спецоперации передачи ненастоящих денег парочка была задержана.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ ("Разбой") и части 3 статьи 163 УК РФ ("Вымогательство"). Дело отправлено в суд для рассмотрения по существу.